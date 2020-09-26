6 p.m., Memorial Stadium, Columbia | TV: ESPN | RADIO: Tiger Radio Network (KCMQ/96.7 FM, KTGR/1580 AM, KTGR/100.5 FM)
FINAL: (2) Alabama 38, Missouri 19
Q4, 0:00: Missouri, 7-yard touchdown run by Connor Bazelak. Alabama 38, Missouri 19.
Q4, 2:05: Alabama, 34-yard field goal by Will Reichard. Alabama 38, Missouri 13.
Q4, 8:28: Missouri, 54-yard touchdown pass from Shawn Robinson to Tyler Badie (Harrison Mevis PAT is good). Alabama 35, Missouri 13.
Q3, 1:09: Missouri, 37-yard field goal by Harrison Mevis. Alabama 35, Missouri 6.
Q3, 9:45: Alabama, 8-yard touchdown run by Najee Harris (Will Reichard PAT is good). Alabama 35, Missouri 3.
Q2, 1:38: Alabama, 23-yard touchdown pass from Mac Jones to Jaylen Waddle (Will Reichard PAT is good). Alabama 28, Missouri 3.
Q2, 6:00: Missouri, 27-yard field goal by Harrison Mevis. Alabama 21, Missouri 3.
Q2, 14:37: Alabama, 1-yard touchdown run by Najee Harris (Will Reichard PAT is good). Alabama 21, Missouri 0.
Q1, 4:14: Alabama, 18-yard touchdown pass from Mac Jones to Jaylen Waddle (Will Reichard PAT is good). Alabama 14, Missouri 0.
Q1, 7:46: Alabama, 1-yard touchdown run by Najee Harris (Will Reichard PAT is good). Alabama 7, Missouri 0.